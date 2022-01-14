عادت أسعار النفط إلى الارتفاع، اليوم الجمعة، عقب تراجع في بداية جلسة اليوم وجلسة أمس، يأتي ذلك رغم الإعلان عن موافقة الصين على السحب من احتياطاتها النفطية، بعد الاتفاق مع واشنطن التي قد تتحرك قريبا لكبح الأسعار التي ما زالت فوق 80 دولارا للبرميل، بينما أثرت القيود على الحركة في الصين لمكافحة تفشي كوفيد-19 على الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 0.36% إلى 84.77 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس 0.1 إلى 82.2 دولار للبرميل.

وعلقت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعض الرحلات الجوية الدولية، وكثفت الجهود لكبح تفشي الفيروس في إقليم تيانجين بينما انتشرت السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في مدينة داليان بشمال شرقي الصين.

وحثت مدن كثيرة، منها بكين، السكان أيضا على عدم السفر خلال عطلة العام القمري الجديد، وهو ما قد يقلص الطلب على الوقود خلال موسم ذروة السفر.

كما سجلت الصين في 2021 أول انخفاض سنوي في واردات النفط الخام منذ 20 عاما.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية أمس الخميس إنها باعت 18 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لست شركات.

ورغم ذلك يتجه الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط للصعود للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من المخاوف بشأن الامدادات والمخاوف السياسية في ليبيا وقازاخستان، وانخفاض مخزونات الخام الأميركية لأدنى مستوى منذ 2018.