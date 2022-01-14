أظهرت بيانات احصائية تركية اليوم الجمعة أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة السابعة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في العام الماضي.



وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 1791 عقارا في 2021 ليحتلوا المرتبة السابعة بعد الايرانيين الذين تصدروا القائمة بشراء 10056 عقارا في حين جاء العراقيون ثانيا بشراء 8661 عقارا ثم الروس ب 5379 والأفغان ب 2762 والألمان ب 2358 والكازاخستيون ب 2090 عقارا.



وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعا في العام الماضي بنسبة 5ر43 في المئة مقارنة بعام 2020 مبينة ان العدد الاجمالي للمبيعات بلغ 58576 عقارا في 2021.



وأضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في 2021 اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 26469 عقارا تلتها مدينة (أنطاليا) بعدد 12384 ثم العاصمة أنقرة بعدد 3672 عقارا.