يمكن أن تؤثر الألوان بشكل كبير على الطريقة التي ينظر بها العملاء إلى العلامة التجارية، وبغض النظر عن نوع المجال الذي تعمل به العلامة التجارية، يمكن لدراسة معاني الألوان أن تساعد أي شركة في جذب العملاء المناسبين، والتواصل معهم بشكل أفضل.

وفي حين يمكن أن يؤدي اختيار العلامة التجارية للون المناسب في تصميماتها إلى تميزها وسط المنافسين، يمكن أن يؤدي اختيار لون سيئ وغير مناسب إلى التأثير بشكل سلبي على صورة العلامة التجارية، لذلك من المهم أن يفهم المسوقون علم نفس الألوان، وأهميته في التأثير على طريقة تفكير الأشخاص تجاه العلامة التجارية.