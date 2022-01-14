هناك الكثير من الدروس التي يمكن أن يتعلمها المستثمرون في سوق الأسهم، وبشكل خاص من الأسهم الصغيرة، فالدروس التي يمكن أن يتعلمها المستثمر من أسهم تبلغ قيمتها 20 سنتاً أو دولارين، لا يمكن أن يتعلمها من شراء أسهم في شركات كبرى مثل "آبل" أو "آي بي إم".

وبغض النظر عن نوع الشركة أو سعر السهم الذي قد يشتريه أو يبيعه المستثمر، فإنه يحتاج إلى معرفة العديد من الأمور تجنباً لوقوع الخسائر، ومن أجل زيادة الأرباح.



1- تقليل الخسائر مبكراً

- من العادي أن تشهد أسعار الأسهم تقلبات، لكن عندما ينخفض سعر السهم بشكل كبير متجاوزاً حد الخسارة الذي حدده المستثمر مسبقاً، فعليه حينئذ أن يبيع الأسهم الخاسرة مبكراً قبل أن تزيد الخسائر.



2- الاحتفاظ بالأسهم المربحة

- عندما تبدأ أسعار الأسهم في الارتفاع، يقوم العديد من المستثمرين ببيعها لتحقيق مكاسب سريعة، ثم يندمون بعد ذلك عندما تواصل أسعار الأسهم الارتفاع.

- لتجنب بيع الأسهم المربحة مبكراً، يجب على المستثمر أن يعيد تقييم الشركة باستمرار، وإذا وجد أنها تشهد نمواً، وتحقق زيادة في الإيرادات، فعليه حينها أن يحتفظ بأسهمها على المدى الطويل.

3- تجنب شراء المزيد من الأسهم الخاسرة

- يحاول معظم المستثمرين تعويض خسائرهم من خلال استثمار المزيد من الأموال في الأسهم المتراجعة، فعلى سبيل المثال إذا انخفضت قيمة الأسهم بنسبة 30% أو 50% بعد شراء المستثمرين لها، فإنهم يقومون بشراء المزيد من الأسهم، ظناً منهم أن ذلك قد يعوض خسارتهم، إلا أن هذا الخطأ الكبير من الممكن أن يسبب لهم المزيد من الخسائر.

4- استثمار المزيد من الأموال في الأسهم المربحة

- إذا اشترى المستثمر أسهم، وبدأ سعرها يرتفع، ووجد أن أداء الشركة جيداً، فعليه أن يستثمر المزيد من الأموال في أسهم هذه الشركة، لأن من المرجح أن يواصل سعرها الارتفاع.

5- عدم اتباع نصائح الأصدقاء إلا إذا كانوا يحققون أرباحاً

- مثلما أنه من الخطأ اتباع نصائح شخص عن السعادة غير سعيد في حياته، من الخطأ أيضاً اتباع نصائح الأصدقاء الذين يتكبدون خسائر في سوق الأسهم، واتباع نصائح أولئك فقط الذين يبلون أداءً جيداً، ويحققون أرباحاً.

6- استثمر أموالك في المجال الذي تفهمه

- يشتري العديد من المستثمرين أسهماً في شركات تعمل في مجالات لا يفهمونها، وهذا خطأ كبير يقع فيه كثيرون، والأفضل من ذلك أن يضع المستثمر أمواله في المجال الذي يفهمه، ففهم الصناعة واتجاهاتها ميزة كبيرة بالنسبة لأي مستثمر.

7- استخدام الاستراتيجيات الفعالة وتجنب غير الفعالة

- بغض النظر عن المجال الذي يضع المستثمر فيه أمواله، عليه أن يزيد اعتماده على الاستراتيجيات التي أثبتت فاعليتها، ويقلل اعتماده على تلك التي لم تحقق نجاحاً.

- إذا كان المستثمر على سبيل المثال يحقق أرباحاً من أسهم التعدين، لكنه يحقق خسائر على الجانب الآخر في أسهم التأمين أو نوع ما من الصناديق، فعليه أن يعيد ضبط استراتيجياته، ويضع أمواله في الأسهم المربحة.

8- تجنب شراء الأسهم التي يشتريها الجميع

- عندما يتدافع الجميع نحو أسهم معينة، يجب أن يخاف المستثمر من وضع أمواله في هذه الأسهم، لأنها عادة ما تكون مقيمة بأكثر من قيمتها الحقيقية، مثلما حدث في فقاعة الدوت كوم.

9- كن صادقاً مع نفسك

- ربما قد لا يكون الاستثمار في سوق الأسهم مناسباً لجميع الأشخاص، لذلك من المهم أن يكون الشخص صادقاً مع نفسه، فإذا وجد الأمر غير مناسب له، فعليه أن يفكر جيداً وينفق أمواله في أشياء يفضلها أكثر.

- وإذا كان الشخص يستثمر أمواله بالفعل، فعليه أن يستثمر الأموال الفائضة عن حاجته، حتى يضمن أن يكون قادراً على دفع كافة نفقاته، في حالة إذا ما انخفضت أسعار الأسهم.

10- ليس هناك خيار سحري للاستثمار

- يقوم المستثمرون في كثير من الأحيان بالتنقل من خيار لآخر بسرعة، فإذا وجدوا أن خياراً ما لا يحقق أرباحاً، يتجهون بسرعة لخيار آخر، إلا أنهم يجدون أنفسهم في النهاية لا يحققون أرباحاً من أي خيار.

- لا يوجد في الحقيقة خيار واحد سحري للاستثمار يحقق أرباحاً، وما يناسب شخصاً قد لا يناسب آخر، كما أن تحقيق الأرباح في سوق الأسهم يعتمد بشكل كبير على الاستثمار طويل الأجل.