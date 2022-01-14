قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن مجموعة "أوبك بلس" مستقلة ضد أي تدخلات خارجية تتعلق بقراراتها، مؤكدا اعتماد المجموعة على التصرف بمسؤولية وحذر.

وأوضح الوزير على هامش زيارته لأذربيجان وفقا لما نقلته "العربية"، أن سياسة "أوبك بلس" نجحت في تزويد سوق النفط بما تحتاجه من إمدادات على الدوام.

وحول الزيادات الشهرية لإنتاج النفط، قال وزير الطاقة إن هذه الزيادات قد تحصل أو لا تحصل، مبينا أن ذلك عائد لتقييم المجموعة لظروف السوق.

وأشار إلى وجود المزيد من الأدوات لدى "أوبك بلس" لاستخدامها لإدارة السوق في ظل وجود الكثير من المتغيرات، مشيدا بنسبة الالتزام القياسية لمستويات الإنتاج التي تحققها المجموعة.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أقرت مجموعة "أوبك بلس" مؤخرا، تثبيت سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير خلال الشهر المقبل، لتواصل تحدي مطالبات تسريع وتيرة زيادة الإمدادات، حيث أعاد الاجتماع الوزاري التأكيد على خطة زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً في فبراير 2022.