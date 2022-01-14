في العقدين الأخيرين ظهرت بشكل جلي تبعات الحرب الباردة التي تطل برأسها على النظام العالمي بين الصين والولايات المتحدة والتي تختلف كثيراً عن الحرب الباردة القديمة السوفييتية الأمريكية والتي انتهت بتفكك الأولى وانتصار الثانية، ولعل أبرز معالم الاختلاف التي تميز الحرب الباردة الجديدة هو التمازج والتداخل العضوي الاقتصادي والتجاري بين "واشنطن" و"بكين"، وهو ما لم يكن متوفراً في النموذج السوفييتي الأمريكي القديم.

ورغم قوة الصعود الصيني في العشرين عاما الأخيرة، إلا أن الولايات المتحدة ظلت مُحافظة على تفوقها الكمي والنوعي وذلك عبر هيمنتها على أغلب استثمارات البحوث والتطوير خاصة في مجالات التقنية المتطورة والذكاء الصناعي والتكنولوجيات الجديدة والصناعات شديدة التعقيد والتقدم، لكن يبدو أن الوضع تغير الآن بعد أن لوحظ صعود صيني في هذا المضمار أيضا والذي لم يعد للولايات المتحدة الهيمنة المطلقة عليه بل أصبح هناك قوى بازغة جديدة معظمها آسيوية.

براءات الاختراع من حيث الكم والكيف في 2021



- وصل إجمالي عدد براءات الاختراع المسجلة من قبل السلطات الأمريكية المعنية لكل الشركات والمؤسسات العاملة بداخل الولايات المتحدة إلى 327 ألف براءة عام 2021.

- الذكاء الصناعي استحوذ على اهتمام وأولويات الشركات التي استثمرت مليارات الدولارات في براءات الاختراع المتعلقة بهذا الموضوع.



أكبر الدول الحائزة على براءات اختراع في 2021

- المراكز الثلاثة الأولى:

1- الولايات المتحدة.

2- اليابان.

3- كوريا الجنوبية.

- تستحوذ الولايات المتحدة على 50% تقريباً من البراءات الممنوحة خلال العام الماضي بمقدار 150 ألف براءة.

أداء المؤشر في 2021

- تم تسجيل هبوط بـ 7.5% في 2021 على أساس سنوي.

عدد براءات الاختراع المصدرة هبط من 352 ألفا في 2020 إلى 327 ألفا في 2021.

أداء المؤسسات الصينية في 2021



- الصين هي الدولة الوحيدة التي استطاعت مؤسساتها وشركاتها تحقيق نمو في عام 2021 مقارنة بـ 2020 في إصدارات براءات الاختراع داخل الولايات المتحدة.

- تفيد الإحصاءات في 2021 بأن الصين هي الدولة الأعلى نمواً في عدد براءات الاختراع المصدرة داخل الولايات المتحدة بزيادة تقدر بـ 1900 براءة على أساس سنوي.

الشركات التي حققت أعلى نمو في عدد براءات الاختراع في 2021

1- ايه إن تي الأمريكية.

2- أوبو الصينية.

3- أرامكو السعودية.

4- رايثيون الأمريكية.

5- مايكرون الأمريكية.

الشركات التي سجلت أكبر عدد من براءات الاختراع في 2021



- إنترناشونال بيزنس ماشينز الأمريكية.

- سامسومج إلكترونيكس الكورية.

- كانون اليابانية.

- تي إس إم سي التايوانية.

- هواوي تكنولوجيز الصينية.

أهم القطاعات التي حظيت بأولويات الشركات في البحث والتطوير خلال 2021

1- أنظمة الحاسب وتعليم الآلة والتعلم العميق والحوسبة الكمية.

2- التعرف على البيانات وتقديم البيانات وعرض البيانات.

3- معالجة البيانات لأغراض إدارية وتسويقية ومالية وتجارية، إدارة التوقعات ورسم السيناريوهات المستقبلية.