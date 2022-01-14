أعلنت اللجنة العليا لمهرجان «سينيمانا للفيلم العربي» بنسخته الثالثة، والذي نظمه الاتحاد العام للفنانين العرب من خلال مكتبه بسلطنة عمان، عن اغلاق باب التسجيل للمشاركة في هذه النسخة حيث وصل عدد الافلام المشاركة الى 100 فيلم للمسابقتين (الرسمية والقدس عاصمة فلسطين )، ما بين روائي وتسجيلي وتحريك .

وقالت اللجنة العليا في بيان صحافي انه بعد اغلاق باب المشاركة تستعد لجنة تحكيم المسابقتين لمشاهدة الافلام لاختيار الافلام الفائزة في جميع فئات المسابقة.

وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب مدير مهرجان سينيمانا بنسخته الثالثة للفيلم العربي المخرج د.خالد الزدجالي في تصريح صحافي، ان إدارة المهرجان قد اختارت أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة الرئيسية ومسابقة القدس عاصمة فلسطين وهما:

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية تتكون من الفنان د.حبيب غلوم (الامارات) رئيسا ، وعضوية كل من الناقدة السينمائية د.لمى طيارة كاتبه (سورية)، أ.د. انصاف وهينه (تونس)، المخرج ماهر دانيال (مصر)، د.محمد سيف الدين( السودان) والفنانة فخرية خميس ( سلطنة عمان).



أما لجنة تحكيم مسابقة جائزة القدس عاصمة فلسطين فتتكون من الفنانة أمل الدباس (الأردن) رئيسا وعضوية كل من الإعلامية والباحثة السينمائية آلاء كراجه (فلسطين)، المنتج والمخرج فيصل العتيبي (السعودية)، المخرجة ايفا داود( البحرين) والاستاذ الشاعر عبدالرزاق الربيعي (سلطنة عمان).

وخصص المهرجان جوائز المسابقة الرئيسية التالية:جائزة سينيمانا لأفضل فيلم روائي قصير، جائزة سينيمانا لأفضل فيلم تسجيلي قصير، الجائزة الخاصة لأفضل فيلم عماني قصير.



ولمسابقة القدس عاصمة فلسطين جائزة القدس لأفضل فيلم روائي.



وشكر د.خالد الزدجالي جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي لتعاونهم اللامحدود في دورات المهرجان، والذي كان له الأثر الكبير في إنجاح فكرة المهرجان، واصلا شكره للمستشار الإعلامي للمهرجان د.عمر الجاسر ولمدير المركز الإعلامي الصحافي القدير الزميل مفرح الشمري على تواصلهم الدائم مع وسائل الإعلام وتزويدهم بأخبار الدورة الثانية للمهرجان في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب كورونا ومتحوراته.