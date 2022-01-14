حنان عبد المعبود

في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطط واستراتيجيات مكافحة ڤيروس كورونا، اصدر وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا قرارا حصلت «الأنباء»على نسخة منه بمدة الحجر الصحي والعزل لمصابي ڤيروس كورونا، جاءت كما يلي:



1- تعدل مدة الحجر الصحي المقررة على المخالطين اللصيقين (الذين لا توجد لديهم أعراض) للحالات المؤكدة للإصابة بڤيروس كوفيد-19 كالتالي:

الأفراد غير المحصنين: يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما.



الأفراد المحصنين: يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما، مع إمكانية إنهاء الحجر في حال الحصول على نتيجة فحص PCR سلبية بعد مرور مدة لا تقل عن 7 أيام من بداية الحجر الصحي، مع مراعاة انه في حالة ظهور أعراض خلال فترة الحجر الصحي يتم توجيه الفرد لعمل فحص PCR.



2 - تعدل مدة العزل المقررة للحالات الإيجابية المؤكدة مخبريا كالتالي:



الأفراد غير المحصنين: تخضع الحالات للعزل الصحي لمدة 10 أيام من تاريخ نتيجة فحص PCR الإيجابية.



الأفراد المحصنون: تخضع الحالات للعزل الصحي لمدة 7 أيام من تاريخ نتيجة فحص PCR الإيجابية مع الالتزام بارتداء الكمام بعد انتهاء فترة العزل المقررة، مع مراعاة عدم وجود أعراض عند انتهاء فترة العزل المقررة.