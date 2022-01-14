سجلت عقارات دبي العام الماضي أكبر عدد من الصفقات منذ 2013، لتصل إلى 61.241 ألف صفقة، وفقا لبروبرتي فايندر.

وأشارت الشركة المتخصصة في البيانات العقارية إلى أن قيمة تلك الصفقات لم تشهدها دبي منذ 12 عاما، إذ بلغت نحو 151.07 مليار درهم، وهو أعلى رقم تحققه منذ عام 2009، لتقفز القيمة بنسبة 110.19% مقارنة مع 2020 فيما ارتفع العدد الإجمالي للصفقات على مدار 2021 بنحو 74.77% مقارنة مع 2020.

واستحوذت العقارات الجاهزة على 59.6% من إجمالي التصرفات العقارية في دبي العام الماضي، فيما كان الباقي من نصيب العقارات المُباعة قبل بنائها، وفقا لصحيفة البيان.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 306 مبايعات بقيمة 872.38 مليون درهم منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 276.87 مليون درهم و265 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 595.51 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الكرامة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4.