قادت أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة بما فيها أسهم مايكروسوفت وتسلا، التراجعات التي شهدتها سوق الأسهم الأميركية أمس.

جاء ذلك بعد دعوات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمنع التضخم من أن يترسخ في الاقتصاد الأميركي.

وكان التصريح الأبرز من قبل لايل برينارد Lael Brainard التي رشحها الرئيس الأميركي جو بايدن لتولي منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أفادت أن الفيدرالي قد يقوم برفع أسعار الفائدة ابتداء من شهر مارس المقبل.

وأشارت إلى أن مكافحة التضخم وإعادته إلى 2٪ مع الحفاظ على الانتعاش الشامل هي المهمة الأكثر إلحاحا للفيدرالي.

وتشير معظم التوقعات إلى أن الفيدرالي الأميركي سيقوم هذا العام برفع أسعار الفائدة 4 مرات.

ومن المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى اتجاه المستثمرين نحو الأسهم ذات القيمة، والتي تميل إلى أن تكون أكثر دورية وتوفر تدفقات نقدية على المدى القريب.