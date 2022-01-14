أشادت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بتصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والتي اكد فيها رفض الجهات المسؤولة بالدولة العودة إلى التعليم عن بُعد واستمرار العملية التعليمية حضوريا حيث اعتبر فكرة الإغلاق من الماضي وأبرزها التعليم عن بُعد لما فيها من سلبيات خطيرة ولم تؤت ثمارها، بل أعادت مسيرة التعليم في البلاد إلى الوراء.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الجمعية د.محمد العنزي ان ما تنادي به جمعية أعضاء هيئة التدريس بشأن ضرورة استمرار العملية التعليمية حضوريا جاء منسجما مع تصريحات الشيخ حمد جابر العلي، وأثنى على المساعي الرامية إلى استقرار الوضع الصحي في البلاد والحرص كذلك على استمرار مسيرة التعليم في البلاد ودفعها للأمام تحقيقا للصالح العام.