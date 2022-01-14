صرح وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس، بأن فرق الإطفاء في شركة ⁧‫البترول الوطنية‬⁩ الكويتية تمكنت من السيطرة الكاملة وبوقت قياسي على الحريق الذي وقع بتمام الساعة 9:45 من صباح اليوم الجمعة الموافق 14 يناير 2022 في وحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة أثناء استبدال أحد الصمامات للوحدة وهي تحت أعمال الصيانة الشاملة من نوفمبر 2021 وتستمر حتى فبراير المقبل.

وقد تواجد في الموقع منذ الدقائق الأولى للحريق وزير النفط ووزير الكهرباء الماء والطاقة والمتجددة د.محمد الفارس، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة وفاء الزعابي والرئيس التنفيذي لـشركة البترول الوطنية وليد البدر وعدد من قيادات الشركة على الفور لمتابعة جهود السيطرة عليه ميدانيا، وللاطمئنان عن قرب على سلامة العاملين.

وقد أصدر الوزير الفارس توجيهاته على الفور بتشكيل لجنة تحقيق فنية محايدة عالية المستوى، يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة وتقييم الحادث وتحديد أسباب حدوثه وما اذا كان هناك أي تقصير حصل من أي طرف، ووضع الآليات اللازمة لتفادي حدوث مثل هذا الأمر مستقبلا، وسترفع اللجنة توصياتها بشكل عاجل للوزير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لاتخاذ اللازم بناء على نتائج أعمال التحقيق.

من جانب أخر، أوضح الوزير انه ونظرا لأن الوحدة المتضررة كانت خارج الخدمة لأسباب الصيانة وقت الحادث، فإن عمليات المصفاة والتصدير لم تتأثر جراء الحريق، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي أو عمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء ، و ستباشر الشركة العمل قريبا على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي.

وقد نعى الوزير الفارس ببالغ الحزن والأسى العاملين من عمالة المقاول من الجنسية الآسيوية الذين لقوا حتفهم أثناء أداء عملهم، داعيا الله بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحريق.

وقد أسفر الحادث عن تسجيل حالتين وفاة، بالإضافة الى ١٠ إصابات، تم علاج 3 منهم وعودتهم إلى منازلهم، وتمت متابعة علاج البقية في المستشفيات عن قرب وبشكل متواصل من وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وقياديي الشركة .