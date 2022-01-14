اعتذر مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون للملكة اليزابيث الثانية بعد الكشف عن إقامته لحفلات، بمقر الحكومة البريطانية في «داونينغ ستريت» بالليلة التي سبقت جنازة زوجها، مما أضاف إلى سلسلة من الأحداث في مكتب رئيس الوزراء، التي يزعم أنها انتهكت قواعد كوفيد-19. وذكرت صحيفة «ديلي تيليغراف» اليوم، أنه في مساء 16 ابريل 2021، تمت إقامة حفلتين، في «داونينغ ستريت» عشية جنازة الأمير فيليب، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم، وفي ذلك الوقت كان التجمع داخل الأماكن المغلقة لايزال محظورا.

وقال جيمي دافيس، المتحدث باسم جونسون للصحافيين اليوم «من المؤسف للغاية أن هذا حدث في وقت حداد وطني». وأضاف «نقر بالغضب الشعبي الواسع».

كانت الشرطة البريطانية قد ذكرت أن حكومة جونسون لن تواجه تحقيقا بشأن ما يزعم عن انتهاك أطراف لقواعد جائحة كورونا بمقر الحكومة البريطانية في «داونينغ ستريت» اعتبارا من الآن، فيما ذكرت صحيفة «تايمز» أنه من المتوقع أن يخلص تحقيق مستمر بشأن الخدمة المدنية إلى أنه لم تكن هناك أي جريمة.