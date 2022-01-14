رحبت تركيا وأرمينيا بالمحادثات «البناءة» بين مبعوثيهما الخاصين اللذين التقيا للمرة الأولى في موسكو الجمعة، في إطار الجهود لإصلاح العلاقات المتوترة تاريخيا بين البلدين.

وقالت وزارتا خارجية البلدين في بيانين متطابقين إن المبعوث الأرمني روبين روبينيان ونظيره التركي سردار كيليتش التقيا «في جو إيجابي وبناء».

ولم يتم الإعلان عن التوصل الى أي اجراءات ملموسة بعد محادثات استمرت 90 دقيقة في العاصمة الروسية.

وأضافت الوزارتان أن «الطرفين اتفقا على مواصلة المفاوضات بدون شروط مسبقة بهدف التطبيع الكامل (للعلاقات)».

وذكر البيانان أن موعد ومكان الاجتماع المقبل سيتقرران «في الوقت المناسب عبر القنوات الديبلوماسية».

ووقعت تركيا وأرمينيا اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما عام 2009 كان من شأنها أن تؤدي الى فتح حدودهما المشتركة.

لكن يريفان لم تصادق على الاتفاقية وتخلت عن هذا الإجراء عام 2018.