دعا مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة في بيان تم تبنيه بالإجماع الجمعة، إلى «الإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية» التي اختطفتها الميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران مطلع يناير الجاري.



وندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة باختطاف السفينة «روابي»، واوضح أن أعضاء المجلس الـ15 يطالبون «كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة» ويؤكدون «أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي».

ويندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة بضغط من الإمارات العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع كانون الثاني/يناير، باحتجاز السفينة «روابي».

وحض مجلس الامن في ختام بيانه «على وقف تصعيد الوضع في اليمن والتعاون بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل استئناف المحادثات السياسية الجامعة».

في غضون ذلك، أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 48 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية بمحافظتي (مأرب) و(البيضاء) اليمنيتين.

ونقلت وكالة الانباء السعودية «واس» في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن التحالف قوله «استهدافنا في الساعات الـ24 الماضية ميليشيات الحوثي في (مأرب) بـ36 عملية شملت تدمير 22 آلية عسكرية والقضاء على اكثر من 250 من العناصر الارهابية».

واضاف التحالف انه نفذ 12 عملية استهداف اخرى في (البيضاء) دمرت سبع آليات عسكرية وقضت على اكثر من 80 عنصرا ارهابيا.