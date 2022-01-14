قدمت رئاسة الوزراء البريطانية اعتذارها للملكة اليزابيث الثانية بعدما تبين ان موظفين في مكتب رئيس الوزارء نظموا حفلة قبل يوم من جنازة زوجها الراحل الامير فيليب دوق ادنبره في ابريل الماضي.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بيان صحفي الجمعة انه "لحادث مؤسف ان تم تنظيم تلك الحفلة خلال فترة حداد وطني" مؤكدا ان رئيس الوزراء بوريس جونسون اقر بأن اخطاء قد وقعت ويجب الاعتذار عنها.

وكانت صحيفة (دايلي تلغراف) كشفت في تقرير لها ان موظفين برئاسة الوزارء نظموا حفلة ليلة 16 ابريل الماضي واستمرت الى فجر اليوم التالي في حين كانت البلاد في فترة حداد وطني وتتهيئ لتنظيم مراسيم الجنازة الرسمية للامير فيليب.

ويمر جونسون بفترة عصيبة تحت وقع انتقادات سياسية حادة من جانب نواب المعارضة وبعض نواب حزبه المحافظين الى جانب وسائل الاعلام المحلية التي كشفت مؤخرا عن تنظيم عدة حفلات على فترات متباعدة في مبنى رئاسة الوزراء بشارع (داونينغ ستريت).

وعلى الرغم من تأكد عدم حضور جونسون حفلة 16 ابريل فإن عدم نفيه حضور حفلات اخرى في مايو 2020 ونهاية العام الماضي جعله عرضة لمساءلات متكررة في البرلمان بسبب خرق قواعد التباعد الاجتماعي التي تشددت حكومته في فرضها على عامة المواطنين.