أوقفت مدينة تشوهاي بجنوب الصين خطوط حافلات النقل العام اليوم السبت، بعد أن أعلنت رصد سبع إصابات على الأقلّ بالمتحورة أوميكرون من كوفيد-19، محذّرة السكّان من عدم مغادرة المدينة.

وأعلنت المدينة الساحلية الواقعة على الحدود مع منطقة ماكاو الجمعة أن المتحورة أوميكرون رُصدت لدى شخص مصاب بعوارض مرض خفيفة وستة آخرين لا عوارض لديهم، بعد حملة اختبارات واسعة عقب الكشف عن إصابة واحدة في مدينة مجاورة.

وتواجه الصين طفرة إصابات بكوفيد-19 ضمنها عدة إصابات بالمتحورة أوميكرون، إذ إنّها تُكثّف من محاربتها للفيروس قبيل الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستُقام في بكين الشهر المقبل.

وطُلب من ملايين الأشخاص في أنحاء الصين البقاء في المنزل في الأسابيع الأخيرة، فيما أُلغيت رحلات جوية داخلية كثيرة وأُغلقت مصانع.

وطلب المسؤولون في تشوهاي من السكّان تجنّب مغادرة المدينة "إلّا عند الضرورة"، على أن يقدّم الذين يودّون الخروج منها نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 يُجرى في الساعات الـ24 السابقة لموعد الرحيل.

وبدأت المدينة الجمعة حملة اختبارات واسعة لسكانها البالغ عددهم 2,4 مليون شخص بعد أن اكتُشفت إصابة بكوفيد-19 في مدينة