اقتصاديات الدول لا تنهض سوى بالمشاريع العملاقة وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وفتح آفاق أكبر لتوظيف الكفاءات الوطنية

أسامة أبو السعود

أشاد نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس بالانجازات التاريخية التي حققتها شركة إيكويت وشركة صناعة البتروكيماويات البترولية وتحقيق أرباح تاريخية خلال أزمة انتشار ڤيروس كورونا المستجد 2020 - 2021.



واكد الفارس في تصريح صحافي ان هذه الانجازات التي تحققت رغم جميع التحديات الكبيرة التي نواجهها بسبب جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بالعالم، ما كانت لتتحقق وتصل لهذا المستوى العالمي لولا تضافر جهود العاملين بالشركة واخلاصهم وتفانيهم لتخطي هذه الأزمة وخاصة كفاءة العناصر الوطنية من أبناء الكويت المخلصين.



واوضح الفارس ان هذا النجاح يعتبر مثالا واضحا للتعاون بين القياديين وتوجيهاتهم والعاملين وتفانيهم في اداء العمل واثبات ان المواطن الكويتي يعمل تحت جميع الظروف بكل كفاءة وقدرة على تحقيق الانجاز في العمل.



ووجه الفارس الشكر للزملاء العاملين بشركة ايكويت وشركة صناعة البتروكيماويات البترولية على جهودهم المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة والتي تحققت على ارض الواقع بالفعل ووصلت لمستوى تاريخي غير مسبوق.



كما توجه بالشكر والتقدير للإدارة التنفيذية على تعاونهم ومساندة العاملين وتحفيزهم، ولدعم مجلس الادارة المستمر ورسم الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وقيادته إلى العالمية.



وختم الفارس تصريحاته بالتاكيد على أن اقتصاديات الدول لا تنهض سوى بالمشاريع العملاقة التي تتضافر فيها الجهود بين القطاعين العام والخاص وفتح افاق اكبر لتوظيف الكفاءات الوطنية، داعيا الله عز وجل ان يديم على وطننا الحبيب الكويت نعمة الامن والامان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله.