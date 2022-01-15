نواب رئيس الوزراء حسب ترتيب كل منهم يحلون محل رئيس الحكومة أثناء غيابه



أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بشأن الحلول والإنابات الوزارية لكل وزير في الحكومة.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى

يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالإضافة الى عمله، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.



مادة ثانية

يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:



1 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أثناء غيابه.



2 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أثناء غيابه.



3 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أثناء غيابه.



4 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأعمال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أثناء غيابه.



5 - يقوم وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أثناء غيابه.



6 - يقوم وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بأعمال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أثناء غيابه.



7 - يقوم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأعمال وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة أثناء غيابه.



8 - يقوم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب بأعمال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء غيابه.



9 - يقوم وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعمال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب أثناء غيابه.



10 - يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.



11 - يقوم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه.



12 - يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.



13 - يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أثناء غيابه.



14 - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني أثناء غيابه.



15 - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأعمال وزير الإعلام والثقافة أثناء غيابه.



مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.