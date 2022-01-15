حنان عبدالمعبود- عبدالكريم العبدالله

بعد انفراد «الأنباء» بنشر نموذج إقرار استيفاء شروط وضوابط صرف مكافأة الصفوف الأمامية والذي تبشر بقرب صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في وزارة وتضمن الإقرار أن يكون التظلم خلال 60 يوما.



أوضح مسؤولون في وزارة الصحة اليوم السبت أن هذا النموذج كان تجربة للنظام، لافتين إلى أنه إلى الآن لم يتم تفعيل آلية إقرار الصفوف الأمامية في برنامج Q8Seha وأن هذا الإقرار كانت تجربة للنظام والبيانات وسيتم إلغاء بيانات من شاركوا في الدخول على البرنامج صباح اليوم السبت، مضيفة أنه سيتم الإعلان الرسمي عن بدء مصادقة بيانات الصفوف الأمامية خلال أيام على أبعد تقدير من قبل المسؤولين في وزارة الصحة.