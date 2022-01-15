أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أنها رصدت اليوم السبت، الاف الطيور على امتداد ساحل الصليبخات بمناسبة الاحتفالية السنوية ل(اليوم العالمي لعد الطيور) بمشاركة راصدي الطيور وهواة التصوير وخبراء بيئيين وممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات المدنية وفرق طوعية.

وقالت رئيسة الجمعية الدكتورة وجدان العقاب في تصريح صحفي ان تنظيم مثل هذه الأنشطة يأتي مساهمة من الجمعية في الفعاليات البيئية الدولية الهادفة الى دعم المسيرة البيئية وتعزيز أدوارها المجتمعية وترسيخ التوعية البيئية بأهمية المحافظة على ثروة البلاد من الطيور المهاجرة أو المستوطنة.

واوضحت الدكتورة العقاب انه تم رصد آلاف الطيور من الفلامينغو والغاق الكبير والبلشون الرمادي والشهرمان وبط خضاري وزقزاق السرطان ونورس أسود الرأس ونورس دقيق المنقار والغرة والثرثار الافغاني وزقزاق هندي وعرة عادية.

واضافت ان تنوع المشاركات من جهات حكومية ومنظمات مدنية وفرق ومجاميع تطوعية اضافة الى اعداد كبيرة من الناشئة والشباب والعائلات يعكس ويعزز الاهتمام بالبعد البيئي في الكويت وأن الأنشطة الميدانية والحقلية تستقطب المشاركين من مختلف الاعمار والفئات وهو ما تسعى الجمعية الى تحقيقه من خلال العديد من البرامج والانشطة المستقطبة لمختلف الفئات العمرية.

وأهابت بالجميع المحافظة على الطيور المهاجرة والمستوطنة وحماية موائلها الطبيعية وتجنب الصيد الجائر لا سيما ان الكويت من أهم وأبرز مسارات الطيور في هجراتها السنوية من الشمال للجنوب والعكس.

ولفتت الى ضرورة المحافظة على المسطحات الطينية ومناطق المد والجزر لما تمثله هذه المناطق من موائل لكثير من الطيور المائية والخواضة معتبرة اياها مناطق مهمة لكثير من مكونات الحياة الفطرية من الكائنات البحرية كالقشريات ونطاط الطين والصدفيات التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة البيئية.