معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس: الزيارة تجعلنا على تواصل تام ومعرفة دقيقة بما يجري في مراكز العمل في الوزارة ومعالجة أي ثغرة قد تظهر أثناء العمل ومعرفة أسبابها وإزالتها بأسرع ما يمكن

الجولة التفقدية بداية لجولات قادمة لمرافق الوزارة الحيوية في جميع أنحاء البلاد لتقديم الدعم لجهود العاملين في الميدان

تفقد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس صباح اليوم السبت الموافق 2021/1/15 ، محطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه للوقوف على وضع أعمال الصيانات التي تجرى لمكونات المحطة.

وتأتي زيارة الوزير الفارس لمحطة الدوحة الشرقية التي رافقه خلالها وكيل الوزارة بالتكليف والوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه م.خليفة الفريج ورئيس مهندسي تشغيل وصيانة المحطات م.هيثم العلي ضمن الزيارات والجولات التفقدية التي يقوم بها الوزير لمرافق ومنشآت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وقد شكر الوزير الفارس جميع العاملين في قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه الذي يعد بمثابة العمود الفقري للوزارة، وأثنى على الجهود المبذولة لتأمين الكهرباء والماء لكل من يسكن أرض الكويت.



وقال الوزير الفارس: إن مثل هذه الزيارات تجعلنا على تواصل تام ومعرفة دقيقة بما يجري في مراكز العمل في الوزارة ومعالجة أي ثغرة قد تظهر أثناء العمل ومعرفة أسبابها وإزالتها بأسرع ما يمكن.



وأضاف، ان هذه الجولة بداية لجولات قادمة لمرافق الوزارة الحيوية في جميع أنحاء البلاد لتقديم الدعم لجهود العاملين في الميدان.



من جانبه، قدم مدير محطة الدوحة الشرقية م.وائل الخميس عرضا شاملا للمحطة وبرامج الصيانة الجارية حالياً في المحطة وآلية التشغيل وعن جاهزية المحطة لفصل الصيف.

وقد شملت الزيارة مركز التدريب غرفة التحكم للمقطرات (DCR) ومن ثم غرفة التحكم الكهربائية الرئيسية (TCR3).