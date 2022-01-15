الحرارة تنخفض ليلاً إلى نحو 3 درجات والصقيع يلف البر والمناطق المكشوفة

فجر الإثنين 24 الجاري يعود الطقس الدافئ رغم دخول برد «التشار وتشار» أو «الأزيرق»

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان خرائط طقس المنطقة خلال الايام المقبلة تشير الى احتمال هبوب موجة برد قارس بعد ثلاثة ايام، حيث تنخفض درجة الحرارة بدءا من مساء الاثنين 17 الجاري وتستمر ما بين 5 الى 6 ايام.



وتوقع المرزوق ان تخف حدة موجة البرد مساء السبت 22 الجاري، مرجعا موجة البرد هذه الى تمركز منخفض جوي عميق في وسط شبه الجزيرة العربية، تبلغ قوته بين 1007 و1013 مليبار، ويؤدي هذا المنخفض العميق الى هبوب رياح شمالية غربية من المحتمل ان تكون نشطة السرعة سرعتها من المتوقع ان تكون بين 30 و40 كلم/ ساعة.



واستطرد بقوله: هذه الرياح الشمالية النشطة ستكون باردة بسبب أن منشأها هو المرتفع السيبيري المتمركز في شمال روسيا، ومن المتوقع ان تنخفض درجة الحرارة في الكويت بسبب هبوب هذه الرياح الشمالية الباردة، فتكون الحرارة في النهار بين 12 و14 درجة مئوية وفي الليل بين 3 و5 درجات، مسببة ظهور الصقيع في الفجر في البر والمناطق المكشوفة، وستستمر موجة البرد حتى مساء الاحد 23 الجاري، حيث تتحول الرياح مع فجر الاثنين 24 الجاري الى رياح كوس (جنوبية شرقية) ترتفع معها درجة الحرارة، ويكون ذلك متزامنا في هذا اليوم مع دخول برد التشار وتشار او برد الازيرق والذي يبدأ في كل عام مع آخر 4 ايام من نوء النعايم، ويستمر حتى آخر يوم من شهر يناير.



وتابع الخبير الفلكي: ولكن دخول فترة البرد هذه مع هبوب رياح الكوس او الرياح الجنوبية الشرقية معتدلة السرعة يؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة متجاوزة 20 درجة مئوية، ولذلك لن يكون هناك شعور بالبرودة الشديدة المعتادة في مثل هذه الفترة بسبب هبوب رياح الكوس، حيث من المعروف ان برد الكويت يكون مع هبوب الرياح الشمالية.