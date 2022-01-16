عادل الشنان



شهد قسم الاستقبال التابع لخدمة المواطن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية فتح طلب 147 مواطنا طالبا للرعاية السكنية خلال شهر ديسمبر الماضي و207 معاملات تخصيص على المشاريع السكنية المطروحة خلال الفترة الماضية و59 معاملة تبادل و33 معاملة تنازل و108 معاملات توزيع بالإضافة إلى فتح 34 ملف طلب بيت شعبي (المساكن المؤجرة) وتوثيق 12 معاملة وإصدار 6 آلاف و993 شهادة لمن يهمه الأمر واستخراج 2324 شهادة لمن يهمه الأمر من الربط مع بنك الائتمان.

وقام قسم المتابعة في خدمة المواطن بإنجاز 36 معاملة تقسيط مديونية لمن يستحق بدل الإيجار من المواطنين طالبي الرعاية السكنية وتقسيط 15 معاملة مديونية بدل إيجار من الراتب.