أعلنت مراقبة دائرة الفعاليات والمؤتمرات في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة شيخة الشايع عن إقامة معرض الصندوق الوطني الافتراضي في 19 و20 الجاري، حيث يشارك فيه عدد من مشاريع الصندوق الوطني من خلال أجهزة الاندرويد وIOS وتقنية الواقع الافتراضي ليتمكن الزائر من التجول في المعرض والتواصل المباشر مع المشاركين والتعرف على منتجاتهم.



وقالت الشايع ان المعرض يأتي اتساقا مع رؤية الصندوق لبناء مجتمع ريادي يحفز على الإبداع والتطور، وفي ظل استمرار تداعيات الجائحة وتطبيقا للاشتراطات الصحية وقرارات مجلس الوزراء، استجاب الصندوق بإقامة المعرض افتراضيا والذي يهدف الى تحقيق استدامة العمل لمختلف القطاعات التي يمكن ان تتأثر مع ما يمر به العالم من ظروف استثنائية أثرت على الأعمال في وقت سابق، آملة ان يسهم المعرض في تحقيق الأهداف المرجوة وفق خطة التنمية ٢٠٣٥، مؤكدة ان الصندوق والعاملين به حريصون ومدركون للتحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث يعمل الصندوق من أجل خلق فرص جديدة وبيئة عمل متكاملة، ومنها السبل التسويقية التي تتماشى مع الظروف الراهنة محليا وعالميا.