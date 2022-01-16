أعلن رئيس نادي مبارك الكبير إبراهيم المشعان، عن انطلاق بطولة الكويت الأولى للكرة الطائرة جلوس يومي الأحد والاثنين 16 و17 الجاري. وقال المشعان في بيان صحافي، إن هذا التجمع الرياضي المحلي يحرص النادي على إقامته، ويعتبر فرصة للشباب الرياضي من ذوي الإعاقة لممارسة رياضتهم المفضلة، كما أنه يجمع أسرة رياضة المعاقين في أجواء مميزة بمشاركة 3 أندية تهتم برياضة المعاقين بالبلاد. وأضاف ان البطولة ستشهد منافسات في كرة الطائرة (جلوسا) والتي تتميز بمستوى فني جيد، كما أننا نتوقع بروز عدد من اللاعبين الواعدين.بدوره، أكد أمين الصندوق بنادي مبارك الكبير بدر الإبراهيم، أن الأندية المشاركة في هذه البطولة هي مبارك الكبير والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين ونادي الإرادة. وأشار إلى أن نادي مبارك الكبير يسعى من خلال تنظيم هذه البطولة لتحقيق العديد من الأهداف بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من منتسبي النادي والأندية المشاركة، وستكون هذه البطولة بداية لبطولات أخرى بمشاركة أكثر من الأندية الأخرى في السنوات المقبلة.