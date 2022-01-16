يتطلع منتخب الجزائر لتحقيق انتصاره الأول في النسخة الحالية عندما يواجه غينيا الاستوائية اليوم في الجولة الثانية بمباريات المجموعة الخامسة، التي تشهد مواجهة أخرى بين ساحل العاج وسيراليون.



ويتصدر ساحل العاج ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، عقب فوزه بهدف نظيف على غينيا الاستوائية (متذيل الترتيب) في الجولة الأولى فيما يتقاسم الجزائر (حامل اللقب) المركز الثاني مع نظيره السيراليوني برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما من دون أهداف في أولى مبارياتهما بالمسابقة.



وظهر منتخب الجزائر، الفائز بالبطولة عامي 1990 و2019، بشكل هزيل للغاية أمام منتخب سيراليون، خاصة في الشوط الأول، الذي شهد أكثر من فرصة خطرة لمنافسه، الذي عاد للمشاركة في أمم أفريقيا بعد غياب 26 عاما، وهو ما دفع مدربه المحلي جمال بلماضي للاعتذار لمحبي الكرة الجزائرية عن هذا الأداء الباهت.



وأكد بلماضي في عقب مواجهة سيراليون أن الجزائر كان بإمكانه التسجيل لكنه عجز عن القيام بذلك، مضيفا أنه لم يقدم ما كان ينبغي عليه أن يقدمه، ليمنح منافسه الكثير من الثقة.



وشدد المدرب الجزائري، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج باللقب في النسخة الماضية التي أقيمت بمصر، على أهمية مواجهة غينيا الاستوائية، مشيرا إلى أنه يتعين على «محاربو الصحراء» الفوز بها وبكل اللقاءات المقبلة في البطولة.



وكان منتخب غينيا الاستوائية، الذي يضم مجموعة من اللاعبين المحترفين بأندية مغمورة بإسبانيا، ندا حقيقيا لساحل العاج، وكان قريبا من حصد نقطة التعادل في أكثر من مناسبة لولا نقص خبرة لاعبيه.



وفي اللقاء الآخر، يتطلع ساحل العاج، الذي حمل كأس البطولة عامي 1992 و2015، لحسم تأهله لدور الـ16 مبكرا، دون انتظار لقائه في الجولة الأخيرة ضد نظيره الجزائري، من خلال الفوز على سيراليون، خاصة بعد قوة الدفع التي حصل عليها عقب تغلبه على غينيا الاستوائية في مستهل مبارياته بالمجموعة.



وعجز منتخب كوت ديفوار عن الفوز على سيراليون في آخر مواجهتين بينهما، حيث تعادلا من دون أهداف في العاصمة السيراليونية (فريتاون)، قبل أن يتعادلا مجددا 1-1 في اللقاء الآخر الذي جرى بمدينة أبيدجان الإيفوارية، خلال التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا عام 2017 بالغابون.



المجوعة السادسة



إلى ذلك، يسعى منتخبا تونس وموريتانيا لاجتياز الكبوة التي تعرضا لها في أولى لقاءاتهما بالمجموعة السادسة، عندما يلتقيان اليوم في مواجهة عربية خالصة، بالجولة الثانية التي تشهد لقاء آخر بين منتخبي مالي وجامبيا.



وتلقت تونس خسارة مثيرة للجدل 0-1 أمام مالي، فيما خسر المنتخب الموريتاني بالنتيجة ذاتها من منتخب غامبيا، ليظلا بلا رصيد من النقاط، وهو ما يزيد من أهمية مباراتهما، حيث يأمل كل فريق في حصد النقاط الثلاث للتمسك بآماله في التأهل للأدوار الإقصائية.



أما منتخب موريتانيا، الذي يشارك للمرة الثانية على التوالي في أمم أفريقيا، فيحلم بتحقيق انتصاره الأول على نظيره التونسي في تاريخ مواجهاتهما الرسمية التي بدأت قبل أكثر من 36 عاما.



وخلال 9 لقاءات جرت بين المنتخبين على الصعيد الرسمي، حقق منتخب تونس 7 انتصارات مقابل تعادلين، دون أن يحقق المنتخب الملقب بـ«المرابطون» أي فوز، فيما سيكون لقاء اليوم هو الثاني بين الفريقين بأمم أفريقيا، بعدما تعادلا سلبيا بدور المجموعات لنسخة البطولة الماضية، التي أقيمت في مصر 2019 وستكون هذه هي المباراة الرسمية الرابعة التي تجرى بين تونس وموريتانيا في غضون 3 أشهر تقريبا، حيث التقيا مرتين خلال أكتوبر الماضي بدور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر هذا العام، ففازت تونس 3-0 على ملعبها، قبل أن يتعادلا دون أهداف في اللقاء الآخر، الذي أقيم بالعاصمة الموريتانية (نواكشوط).



ويخوض المنتخب المالي، الذي تمثلت أبرز إنجازاته في أمم أفريقيا بالحصول على المركز الثاني في نسخة البطولة التي استضافتها الكاميرون عام 1972، مواجهة اليوم مفعما بالثقة، بعدما واصل تفوقه على نظيره التونسي في أمم أفريقيا، عقب تحقيقه انتصاره الثاني عليه خلال 3 مواجهات جرت بينهما بالبطولة.



ويمتلك منتخب مالي، الذي يشارك في المسابقة للمرة الـ12 في تاريخه، الحظوظ الأوفر في اقتناص النقاط الثلاث، في ظل الخبرة التي يتمتع بها لاعبوه في التعامل مع مثل هذه المواعيد الكبرى، بعكس المنتخب الغامبي، الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى.