أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف لاعب منتخب السنغال بابي غاي المشارك مع بلاده حاليا في كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون، على خلفية مشكلة في عملية انتقاله بين ناديي مرسيليا الفرنسي وواتفورد الإنجليزي. ووقع غاي قبل انضمامه إلى مرسيليا في العام 2021، عقدا أولياً مع واتفورد. وقال مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه: «هناك مشكلات إدارية بين واتفورد ومرسيليا بشأن الانتقال. وبالتالي أوقف فيفا اللاعب». وأفاد: «أبلغنا بالقرار قبل 5 دقائق من مباراتنا أمام غينيا، ولهذا السبب لم ندرجه في القائمة الرسمية».