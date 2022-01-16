حجز المنتخب المغربي مقعده إلى الدور ثمن نهائي النسخة 33 من كأس أمم أفريقيا، إثر تغلبه على جزر القمر 2-0 مساء الجمعة على ملعب «أحمد أهيدجو» في العاصمة ياوندي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة سجلهما سليم أملاح (16) والبديل زكريا بوخلال (89).



ورفع المنتخب المغربي الساعي إلى لقبه الثاني في تاريخه بعد 1976، رصيده الى 6 نقاط من فوزين، بفارق نقطتين عن الغابون المتعادلة مع غانا 1-1، فيما منيت جزر القمر بخسارتها الثانية تواليا في أولى مشاركاته القارية.



وأجرى مدرب المغرب البوسني وحيد خليلودجيتش 3 تبديلات مقارنة مع التشكيلة التي خاضت المباراة السابقة، فزج بلاعب فيورنتينا سفيان أمرابط في الوسط الدفاعي «ارتكاز» بدلا من سامي مايي، وبجناح خنت البلجيكي طارق تيسودالي بدلا من عز الدين أوناحي، ومهاجم هاتاي سبور التركي أيوب الكعبي كرأس حربة في مكان زكريا بوخلال.



وأعرب خليلودجيتش عن عدم رضاه عن الفرص الضائعة أمام منتخب جزر القمر، وأضاف خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «أنا سعيد بالفوز وضمان التأهل، لكنني غير راض بتاتا على ضياع الكثير من الفرص منها ركلة جزاء ضائعة وأتمنى أن نكون فعالين في المباراة المقبلة». وأردف: «لم أر منتخبا في الكان خلق مثل عدد فرصنا، كنت أفضل أن تكون النتيجة أكبر من ذلك»، وأكمل: «هدفنا الفوز وإنهاء المجموعة متصدرين، ونرغب في المواصلة على نفس المنوال والنسق الرائع منذ فترة في الانتصارات».



وفي المجموعة عينها وعلى الملعب ذاته، انتزع المنتخب الغابوني تعادلا مهما من نظيره الغاني 1-1.



وظهر منتخب «الفهود» على نحو أفضل إلا أنه افتقد إلى الفعالية أمام المرمى في ظل غياب نجمه مهاجم أرسنال أوباميانغ الذي استبعد عن المشاركة مع زميليه ماريو ليمينا وإكسيل مايي بسبب مشكلات في القلب ناتجة عن إصابتهم بفيروس كورونا.



وقد بادر لاعب لاعب السد القطري وقائد منتخب «النجوم السوداء» أندريه آيو في التسجيل من تسديده قوية من خارج المنطقة في شباك الحارس الغابوني جان نويل أمونوم (19)، لكنه تراجع للدفاع، لاسيما في الشوط الثاني، حيث عاقبهم مهاجم كليرمون الفرنسي جيم أليفينا الذي شارك مطلع الشوط بتسديده زاحفة (89)، علما أن الهدف جاء بشكل مباغت وعقب إخراج منتخب غانا الكرة إلى خارج الملعب لوقوع أحد لاعبيه مصابا، وعكس ما كان متوقعا من الغابون في مثل هذه المواقف بإعادة الكرة إلا انهم نظموا هجمة سريعة ومباغتة جاء منها هدف التعادل وسط استغراب لاعبي غانا على التصرف الذي استمر حتى بعد انتهاء اللقاء، حيث حدثت مشادات كبيرة بين اللاعبين تم على أثرها طرد أحد لاعبي غانا لضربه لاعبا من الغابون.



وقال مدرب غانا ميلوفان راييفاتس: «كان على الغابون أن تمنحنا الكرة، لأن ذلك هو اللعب النظيف، ولكن انتهى بنا المطاف باستقبال هدف، علينا الآن المحافظة على قوتنا وتركيزنا، وأن نبذل قصارى جهدنا للمباراة المقبلة».



أما قائد غانا أندريه ايو فأعرب عن غضبه الشديد لما حدث في المباراة، وقال: «ما حدث هو تصرف سيئ من الغابون، نموذج لتصرفات الفرق الصغيرة.. سنتقبل ما حدث على مضض ونستعد لمباراتنا المقبلة ضد جزر القمر وسنسعى إلى الفوز والتأهل إلى الدور المقبل».



بدوره، مدرب الغابون باتريس نوفو قال: «لم نلاحظ وجود مخالفة، لاعب غانا سقط والحكم لم يطلق صافرته، قبل ذلك كنا قد منحناهم الكرة ولكن حارسهم كان يهدر الكثير من الوقت.. بالنسبة لنا كان علينا أن نلعب كرة قدم، وهذا ما حدث».