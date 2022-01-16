نجحت الكاميرون المستضيفة للبطولة أن تكون أول المتأهلين الى دور الـ16 بفوز مستحق وكاسح على إثيوبيا 4-1 في منافسات المجموعة الأولى التي شهدت فوزا صعبا لبوركينا فاسو على الرأس الأخضر بهدف نظيف أحرزه المهاجم حسن باندي في الدقيقة 39 ليرفع رصيد منتخب بلاده إلى 3 نقاط بالتساوي مع الرأس الأخضر.



ويدين منتخب «الأسود غير المروضة» بتأهله إلى قائده، مهاجم النصر السعودي، فانسان أبو بكر صاحب الثنائية الثانية تواليا (53 و55) ومهاجم ليون الفرنسي كارل توكو إيكامبي الذي سجل هدفين بدوره (8 و67) محولين تخلفهم بهدف لهوتاسا داوا (4).



وعزز أبو بكر موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 4 أهداف كما رفع غلته الدولية إلى 33 هدفا في 79 مباراة.



إلى ذلك، خطا كل من السنغال وغينيا خطوة كبيرة نحو الدور ثمن النهائي بتعادلهما سلبا في ديربي غرب أفريقيا على ملعب «كويكونغ ستاديوم» في بافوسام في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



وعزز المنتخبان موقعهما في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما بعد فوز السنغال على زيمبابوي، وغينيا على مالاوي بنتيجة واحدة 1-0 في الجولة الأولى.



وضمن المجموعة عينها، أنعشت ملاوي حظوظها في التأهل إلى ثمن النهائي، بعدما قلبت تأخرها بهدف أمام زيمبابوي الى فوز 2-1 في بافوسام.



وافتتح إسماعيل وادي التسجيل للمنتخب الخاسر برأسية ساقطة اثر عرضية من أونيسمور بهاسيرا (38)، وأدرك غابادينيو مهانغو التعادل لمالاوي بمتابعة كرة أمامية طويلة أرسلها فرانسيسكو مادينغا (43). ومن هجمة مرتدة في الشوط الثاني منح مهانغو الفوز لبلاده إثر مجهود فردي في الدقيقة 50.