أعلن الاتحاد التونسي إصابة 6 لاعبين من المنتخب بفيروس «كوفيد 19»، وهي ضربة أخرى لآمال المنتخب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة «الغريبة» أمام مالي 0-1 في الجولة الأولى.



وقال: «الفحوصات التي أجريت صباح الجمعة أظهرت إصابة نعيم السليتي ويوان توزغار وأسامة الحدادي ومحمد دراغر وديلان برون وعصام الجبالي بفيروس كورونا». مضيفا: «وضع اللاعبون في عزلة وسيغيبون عن مواجهة موريتانيا اليوم في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة».



وجاءت هذه الأنباء بعد يومين من هزيمة مثيرة للجدل أمام مالي أطلق فيها الحكم الزامبي جاني زيكازوي صافرة النهاية مرتين قبل نهاية وقتها الأصلي.



ودافع رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي المصري عصام عبدالفتاح عن سيكازوي قائلا: «الحكم الزامبي كان يعاني من ضربة شمس عنيفة جدا وجفاف شديد ومنذ الدقيقة 80 فقد تركيزه تماما عندما احتسب الوقت بدل الضائع، ثم استمر للدقيقة 85 وتم تنبيهه من زملائه ليستكمل اللقاء قبل أن يطلق الصافرة بالدقيقة 89».



هذا وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رفض احتجاج المنتخب التونسي على إنهاء مباراته ضد نظيره المالي قبل وقتها الأصلي في الجولة الأولي من منافسات المجموعة السادسة، معتمدا خسارة «نسور قرطاج» 0-1.



وقال في بيان: «بعد الاطلاع على احتجاج تونس وتقرير جميع مسؤولي المباراة، قررت اللجنة المنظمة رفض احتجاج المنتخب التونسي واعتماد نتيجة المباراة 1-0 لصالح مالي».