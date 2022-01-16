أثار مشجع مصري جدلا في مطار القاهرة، بعدما ارتدى قميصا للفراعنة كتب عليه: (باي باي كيروش)، وذلك قبل سفره إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة، لدعم «الفراعنة» أمام غينيا بيساو مساء امس في مدينة جاروا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، كما حمل قميص المشجع مطالبة بتعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، بدلا من كيروش الذي واجه انتقادات واسعة مؤخرا، خصوصا بعد هزيمة مصر أمام نيجيريا 0-1 لحساب الجولة الأولى.



وارتدى مشجع آخر قميصا لدعم أكرم توفيق، لاعب المنتخب والأهلي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



كما تواجد الحكم الدولي محمد الصباحي، في رحلة الجماهير الى الكاميرون، حيث سيشارك في إدارة مباريات البطولة.