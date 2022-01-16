بدأت بوابة VIV خدماتها اليوم في مطار الكويت الدولي، وهي أول بوابة من نوعها في الكويت توفر تجربة سفر حصرية تتسم بالخصوصية وتقدم خدمات متكاملة أثناء السفر من تسجيل الدخول لغاية التوصيل إلى باب المطار عبر بوابة فاخرة.



وتتوافر هذه الخدمة للمسافرين المغادرين والقادمين على متن شركات الطيران العاملة من مبنيي الركاب رقم 1 و5 وكذلك للطيران العام والطائرات الخاصة، وتقدم للمسافرين مجموعة حصرية من الخدمات التي تشمل خدمة الاستقبال وتسجيل الصعود إلى الطائرة وقائمة من الوجبات الفاخرة، ومنطقة خاصة للجوازات ووسائل الراحة وخدمة التوصيل من وإلى الطائرة في سيارة ليموزين من نوع BMW الفئة السابعة. وتشمل بوابة VIV جناحين خاصين وقاعة كبيرة.



وفي معرض حديثها عن افتتاح بوابة VIV، قالت المديرة العامة لبوابة VIV، ليلى المختار: بوابة VIV هي نقطة بداية ونهاية مثالية لتجربة استثنائية عند السفر للأعمال أو لإجازة.

تحرص خدماتنا على تسهيل وتسريع جميع إجراءات السفر في مكان واحد دون الحاجة إلى المرور بمبنى ركاب المطار، فيما يحصل جميع ضيوفنا على الخصوصية والأولوية في الوقت ذاته.



وأضافت المختار أن موظفي بوابة VIV يقومون بالاهتمام بجميع التفاصيل عند وصول الضيوف الذين يستطيعون الاسترخاء في قاعة الانتظار الفاخرة الخاصة بالبوابة، حيث يتم تسجيل الضيوف لصعود الطائرة وتسليم أمتعتهم أثناء تناولهم أفخر الأطباق وتسوق المنتجات الحصرية من السوق الحرة المتوافرة في البوابة قبل توصيلهم إلى باب الطائرة.

وعند وصول الرحلة إلى الكويت، يتم الترحيب بالضيوف من باب الطائرة وتجاوز جميع طوابير الانتظار ونقلهم مباشرة إلى البوابة حيث يمكنهم الاسترخاء فيما يقوم موظفو البوابة بتسلم أمتعتهم».



ويتم حجز خدمات بوابة VIV قبل 24 ساعة من وقت مغادرة أو وصول رحلة المسافر عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.viv.com.kw.



واختتمت المختار: «نتطلع إلى الترحيب بالضيوف المسافرين على متن شركات الطيران المغادرة والقادمة في المبنيين 1 و5 ابتداء من اليوم».



جدير بالذكر ان بوابة VIV يشغلها الناقل الوطني الكويتي، طيران الجزيرة، وخدماتها متاحة حاليا للمسافرين من مبنيي الركاب 1 و5 وستتاح للمسافرين من مباني الركاب الأخرى في مرحلة لاحقة.