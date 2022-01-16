مبارك التنيب



أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان المقطع الذي تم تداوله امس الاول ويظهر تجمهر وتجمع اشخاص مستهترين وقيام رجال الامن باطلاق النار مقطع قديم وان الاجهزة الامنية قامت حال حدوثه بالتعامل معه، معربة عن املها في تحري الدقة. وقال مصدر ان المقطع المتداول وقع في محافظة الجهراء وتحديدا في منطقة سعد العبدالله.



على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية على حسابها في ساعة متأخرة اول من امس عن قيام رجال الامن بتوقيف شابين غير طبيعيين، وقد عثر بحوزتهما على مواد يرجح انها مخدرة، واضافت ان الشابين قاما بالسير عكس الاتجاه وهو ما دعا دوريات الامن الى التعامل مع البلاغ واطلاق النار تحذيرا للسيطرة على المتهمين.



يشار الى ان «الأنباء» نشرت على موقعها الالكتروني امس عن ضبط مواطن وفلسطيني لقيادة مركبة عكس السير على السادس بعد اطلاق النار التحذيري.