عبدالله قنيص



شرع رجال المباحث في ضبط شخص مجهول أقدم على دهس وافد بنغالي وهرب الى جهة غير معلومة، تاركا المجني عليه بين الحياة والموت، وتم تسجيل قضية دهس وهروب تحت رقم 32022 جنح مرور الوفرة، وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوجود حالة دهس في منطقة الوفرة الزراعية وبانتقال رجال الأمن تبين أن المدهوس بنغلاديشي من مواليد 1968 وفي حالة حرجة وبسؤال المبلغ وهو وافد بنغالي أيضا يدعى (م.ك) قال انه شاهد المجني عليه ملقى على الأرض والدماء تسيل منه، حيث قام بنقله، هذا ولم تسمح حالة الوافد لرجال الأمن من الوقوف على تفاصيل الحادث الذي تعرض له.