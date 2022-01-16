بفضل «هاتريك» المهاجم الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، اكتسح بايرن ميونيخ مستضيفه كولن بنتيجة 4-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري الألماني لكرة القدم، ليرفع «البافاري» رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 28 نقطة في المركز السادس.



وتمكن بايرن ميونيخ من التقدم بواسطة العملاق ليفاندوفسكي (9)، ليضيف زميله كورينتين توليسو (25)، قبل أن يضيف «ليفا» هدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 62 و74 تواليا.



كما فاز ماينز على ضيفه بوخوم 1-0، وخرج لايبزيغ من ملعب مستضيفه شتوتغارت بفوز مهم بنتيجة 2-0، كما تغلب يونيون برلين على هوفنهايم 2-1، بينما تعادل فولفسبورغ وهيرتا برلين سلبا 0-0.



وكان بوروسيا دورتموند قد تغلب على فرايبورغ 5-1 في افتتاح المرحلة ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 30 نقطة.