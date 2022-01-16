ستكون الفرصة متاحة لمدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بإحراز أول ألقابه مع الفريق الملكي، عندما يلاقي أتلتيك بلبو في الرياض ضمن نهائي الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بعد عودته لتولي تدريبه مرة ثانية.



ويلتقي حاملا لقب آخر نسختين على ستاد الملك فهد في العاصمة السعودية، بعد تخطي ريال مدريد غريمه برشلونة 3-2 بعد التمديد منتصف الأسبوع وقلب أتلتيك بلباو تأخره أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز متأخر 2-1.



ويأمل ريال مدريد، حامل لقب نسخة 2020، الأولى في السعودية في جدة، في مواصلة مساره التصاعدي هذا الموسم.



وبعد تسلمه مهام تدريب الفريق الصيف الماضي بدلا من الفرنسي زين الدين زيدان، يملك أنشيلوتي فرصة رفع أول ألقابه بعد عودته لتدريب ريال.



وكان أنشيلوتي قاد ريال في فترة أولى بين 2013 و2015 أحرز فيها في 2014 دوري أبطال أوروبا، كأس الملك، الكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.



ويفتقد لظهيره الأيمن داني كارفاخال لإصابته بفيروس كورونا، ليغيب أيضا عن المباراة المقبلة في الدوري المحلي ضد التشي.



كما يتعين على «كارليتو» إدارة إرهاق فريقه، على غرار مهاجميه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور والفرنسي المخضرم كريم بنزيمة الذي يقدم مستوى مميزا.



سجل الفرنسي ومرر كرة حاسمة ضد برشلونة، ما دفع مدرب الأخير تشافي إلى تهنئته.



ومن المتوقع حضور 30 ألف متفرج في الملعب، وهي السعة القصوى المحددة بسبب قيود «كوفيد-19».



وبرغم الفارق التاريخي الكبير بين الطرفين، إلا أن بلباو لن يكون لقمة سائغة، بعد تخطي أتلتيكو 2-1 بهدف فوز حمل توقيع الصاعد نيكو وليامز (19 عاما)، شقيق إينياكي أحد نجوم الفريق الباسكي.



احتفل بالهدف الذي سجله في الدقيقة 81 بعد ركنية من إيكر مونيانيين، في أحضان شقيقه، بعد أسبوع من ثنائية في دور الـ16 من كأس الملك ضد أتلتيكو مانتشا ريال (2-0).



وقال مدربه مارسيلينو بعد نصف النهائي «إذا أردنا أن نصنع منه أيقونة نكون مخطئين. سيكون ضغطا كبيرا على شاب في التاسعة عشرة لديه مستقبل كبير وحاضر جميل جدا. لديه الموهبة بالطبع، لكننا سنمشي خطوة خطوة».



وأضاف «لا يزعجنا دورنا أن نكون غير مرشحين للفوز. تأكيد العكس سيكون بعيدا عن الواقع. الأندية الثلاثة الحاضرة هنا (في السعودية) هيمنت على الدوري في آخر 20 سنة. يشرفنا الدفاع عن اللقب وأن يكون أتلتيك بين الثلاثة الكبار».



لكن التاريخ الحديث لبلباو ضد ريال مدريد لا يبشر بالتفاؤل: برغم الندية خسروا مرتين في الدوري 1-0 و2-1.



وأضاف مارسيلينو «لعبنا بقوة وخسرنا. سنرى ما إذا كان القدر سيحتفظ لنا بنتيجة جيدة هذه المرة».



ويملك برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (13)، أمام ريال (11) وكل من بلباو وديبورتيفو لاكورونيا (3).



وتجمع المسابقة بفورمتها الجديدة، بطل ووصيف الدوري وبطل ووصيف الكأس. ستقام في السعودية حتى العام 2029، ضمن صفقة توفر للاتحاد الإسباني للعبة 30 مليون يورو سنويا (نحو 34.2 مليون دولار).