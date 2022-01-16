يخوض إنتر ميلان المتصدر وحامل اللقب اختبارا صعبا اليوم عندما يحل ضيفا على جاره أتالانتا الرابع في قمة المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويدخل إنتر ميلان المباراة منتشيا بتتويجه بالكأس السوبر المحلية على حساب غريمه التقليدي يوفنتوس 2-1 بعد التمديد وهو اللقب الأول لمدربه الجديد سيموني إينزاغي خليفة أنتونيو كونتي المنتقل إلى تدريب توتنهام.



وقال إينزاغي عقب التتويج: «كنا نرغب في الفوز بهذه الكأس بأي ثمن، لأن إنتر لم يكن يتوج بها منذ 2010، 12 عاما كانت طويلة جدا بالنسبة لهذا النادي ولهؤلاء الجماهير».



ويهيمن إنتر ميلان على ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة من 15 فوزا و4 تعادلات وخسارة واحدة فقط وكانت على أرض فريق مدربه الحالي لاتسيو 1-3 في الملعب الأولمبي في روما في 16 أكتوبر الماضي في المرحلة الثامنة، حافظ بعدها على سجله خاليا من الهزائم في 12 مباراة متتالية حقق خلالها 10 انتصارات آخرها على لاتسيو بالذات 2-1 الأحد في المرحلة الحادية العشرين.



لكن مهمة إنتر ميلان لن تكون سهلة أمام أتالانتا الذي كان أرغمه على التعادل 2-2 في مباراتهما ذهابا على ملعب «جوزيبي مياتسا» في ميلانو في 25 سبتمبر الماضي.



ويتخلف أتالانتا بفارق 8 نقاط عن الإنتر ويملك بدوره مباراة مؤجلة.



ويلتقي اليوم ساسوولو مع فيرونا، وفينيزيا مع إمبولي، وروما مع كالياري.



جنوى يقيل شيفتشينكو



قرر نادي جنوى إقالة أسطورة أوكرانيا أندريه شيفتشينكو من تدريب الفريق، لينهي فترته السيئة التي شهدت حصد الفريق ثلاث نقاط من تسع مباريات، وترك الفريق يصارع الهبوط.



وذكر النادي أن شيفتشينكو (45 عاما) سيتم استبداله بشكل مؤقت بعبدالله كونكو.



ويحتل جنوى المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، بفارق 5 نقاط عن المنطقة الآمنة.



وتولى شيفتشينكو تدريب جنوى في نوفمبر الماضي خلفا لديفيد بالارديني، ولكنه فشل في تحقيق أي انتصار.



إسبانيا



تنطلق اليوم المرحلة الـ 21 من الدوري الإسباني بمواجهة تجمع بين فياريال والتشي، ويسعى فياريال إلى تحقيق الفوز الذي يضمن له إما المركز الثالث أو الرابع، فيما يريد التشي الهروب من منطقة الخطر.



فرنسا



عزز نيس وصافته في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه نانت 2-1 في افتتاح منافسات المرحلة الواحدة والعشرين.



وانفرد نيس بالمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن مرسيليا الثالث الذي يستقبل ليل حامل اللقب وعاشر الترتيب اليوم، علما أن النادي المتوسطي يملك مباراة مؤجلة.



افتتح نيس التسجيل عبر المهاجم الدنماركي كاسبر دولبيرغ (21 من ركلة جزاء)، وأضاف كيفرين تورام الثاني (56)، ردا على هدف التعادل من لاعب نانت المدافع البرازيلي أندري جيروتو (45).



ويلتقي اليوم رين مع بوردو، لوريان مع أنجيه، موناكو مع كليرمون فورت، رينس مع متز، ستراسبورغ مع مونبلييه، تروا مع ليون.