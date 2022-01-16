تقدم مان سيتي خطوة كبيرة على طريق الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على تشلسي 1-0 في قمة مباريات المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.



وسجل كيفن دي بروين هدف الفوز لسيتي في الدقيقة 70 من المباراة ليهدي الفريق ثلاث نقاط مهمة.



ورفع مان سيتي رصيده بذلك إلى 56 نقطة في الصدارة موسعا الفارق الذي يفصله عن تشلسي صاحب المركز الثاني إلى 13 نقطة.



وكان انتصار سيتي مستحقا حيث كان الفريق الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي على مدار شوطي المباراة وكاد يحقق الفوز بنتيجة أكبر لولا تألق حارس مرمى تشلسي.



ويملك ليفربول فرصة استغلال لقاء القمة أمس للاقتراب من الصدارة عندما يخوض مباراة سهلة نسبيا على أرضه ضد برنتفورد المتراجع مستواه في الآونة الأخيرة.



وفي غياب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني المشاركين في صفوف منتخب بلادهما في كأس الأمم الأفريقية، وجد ليفربول صعوبة من الناحية الهجومية في مواجهة أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة على الرغم من أن الأخير خاض نحو 70 دقيقة بـ 10 لاعبين إثر طرد لاعب وسطه السويسري غرانيت تشاكا (24).



وإذا كان ليفربول في وضعية جيدة لضمان المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، فإن الصراع على البطاقة الرابعة بات محتدما بين 4 فرق هي وست هام وتوتنهام وأرسنال ومان يونايتد.



وارتقى وست هام الى المركز الرابع بفوزه على نوريتش سيتي 2-0 منتصف الأسبوع في مباراة مؤجلة ويبدو مرشحا للتغلب على ضيفه ليدز يونايتد اليوم.



إلى ذلك، أعلن أرسنال تأجيل مباراة اليوم أمام توتنهام وذلك بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، إلى جانب غياب عدد آخر بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم في كأس أمم أفريقيا.



وفي مواجهات أخرى جرت أمس ضمن الجولة الـ 22، حقق نوريتش سيتي مفاجأة بفوزه على ضيفه إيفرتون 2-1 ليضع مصير مدربه الإسباني رافييل بينيتيز على المحك، فيما تعادل نيوكاسل يونايتد على ملعبه مع ضيفه واتفورد 1-1، وفي مواجهة ثالثة فاز ولفرهامبتون على ضيفه ساوثهمبتون ٣-1.