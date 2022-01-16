عاد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش مجددا إلى مركز احتجاز المهاجرين في ملبورن بانتظار صدور قرار قضائي بشأن إلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا للمرة الثانية.



وتعتبر الحكومة الأسترالية أن اللاعب غير الملقح ضد كوفيد-19، يشكل «خطرا على الصحة العامة».



بعد فشل آلية ترحيله للمرة الأولى مطلع الأسبوع، ألغت الحكومة الأسترالية مرة جديدة أول من أمس تأشيرته.



لكن ديوكوفيتش (34 عاما) الذي لا يخفي رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يعتزم أن يقاتل هذا القرار حتى النهاية.



ومن المقرر عقد جلسة مستعجلة اليوم أمام المحكمة الفدرالية الكاملة المؤلفة من 3 أعضاء، ما يعني عدم ترك مساحة له لاستئناف القرار قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة غدا.



بعد تمتعه بالحرية لأيام قليلة استغلها للقيام بتمارين إثر أول استئناف قضائي ناجح له، عاد «نولي» الذي يبحث عن لقبه الـ21 في البطولات الكبرى، إلى مركز احتجاز المهاجرين حيث سبق أن أمضى بضعة أيام.