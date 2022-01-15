صادرت الشرطة الإيطالية كمية من المخدرات تقدر قيمتها بملايين اليورو مخبأة وسط القمامة في بلدة سبيزيا التي تضم ميناء، حسبما أعلنت السلطات وتم العثور على 12 عبوة من الكوكايين شديد النقاء في حاوية.

وقدر محققون الكمية التي عثر عليها بـ 412 كيلوجراما، و تبلغ قيمتها السوقية نحو 100 مليون يورو (6ر114 مليون دولار أمريكي).

ويتردد أن الحاوية تم شحنها من جمهورية الدومينيكان وأنها كانت في طريقها إلى فالينسيا الإسبانية.

يذكر أن الموانئ الإيطالية كثيرا ما تضبط كميات كبيرة من المخدرات. وعثر محققون في لا سبيزيا قبل عامين على 338 كيلوجراما من الكوكايين قادمة من البرازيل.

وعثرت الشرطة في مدينة جويا تاورو جنوبي البلاد على حوالي ثلاثة أطنان من الكوكايين في ليلة رأس السنة، كان قد تم إرسالها من أمريكا الجنوبية وتم وضعها داخل شحنة موز.