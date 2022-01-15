من المنتظر أن تذعن شركة أبل لقرار هولندي يسمح بخيارات الدفع من طرف ثالث لتطبيقات المواعدة وهي المرة الأولى التي تسمح فيها الشركة لمدفوعات خارجية داخل تطبيقات "آب ستور".

وقالت أبل، في وقت متأخر من أمس الجمعة، إنها سوف تصدر اثنين لما تصفها بالمستحقات التي سوف تسمح للمطورين بتنفيذ خدماتها للدفع من طرف ثالث نظير تطبيقات المواعدة في هولندا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

و سوف يؤدي ذلك للتحايل حصة عائد لأبل تتراوح من 15 % إلى 30 % تخضع لتدقيق شديد من جانب الحكومات والمطورين في دول عدة.

وقالت أبل المصنعة لهواتف أيفون إن مطوري تطبيقات المواعدة لايزال بإمكانهم استخدام نظام أبل وحددت فوائد فعل هذا.

وقالت الشركة في رسالة للمطورين نشرت على موقعها الإلكتروني "نظرا لأن أبل لن تكون على دراية مباشرة بالمشتريات التي تتم باستخدام الوسائل البديلة، فإنها لن تستطيع مساعدة المستخدمين في استرداد الأموال وتاريخ الشراء وإدارة الاشتراك وغيرها من المسائل التي تحدث عند شراء بضائع وخدمات رقمية من خلال وسائل الشراء البديلة تلك ".

وقالت الشركة أيضا أنها تعارض القرار وسوف تقدم استئنافا بشأنه .