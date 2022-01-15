روجت الفنانة المصرية نرمين الفقي اليوم /السبت/ لمسلسل (شارع 9)، المقرر عرضه قريبا، بنشر صور من كواليس تصويره، مؤكدة أنها محظوظة بهذه التجربة خاصة أنها ستظهر بشكل مختلف وجديد.

ونشرت الفنانة نرمين الفقي - عبر حسابها الرسمي بموقع "أنستجرام" اليوم - 4 صور تجمعها بالفنان نضال الشافعي ورانيا يوسف وفريق الإخراج، وكتبت: "كواليس مسلسل شارع 9".

وقالت نرمين الفقي إنها تقدم في المسلسل شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة، مشيرة إلى أنها حضرت لشخصيتها التي تقدمها في المسلسل بمذاكرتها ودراسة تفاصيلها جيدا.

وأضافت أنها تؤدي دورا جديدا لم تقدمه من قبل، خاصة أن العمل يعتمد على التشويق والغموض، حيث تشهد أحداثه جريمة قتل، متمنية أن يكون العمل قويا ومؤثرا ويلاقي إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وينتمي المسلسل لدراما الـ 45 حلقة وتدور أحداثه حول المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، مثل علاقة الأب بأبنائه، ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت، ومشاكل الزواج العرفي والسري، أحدها اختفاء ابنة رجل أعمال شهير تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف أنها قتلت في ظروف غامضة يشترك في أحداثها مجموعة من سكان الشارع.