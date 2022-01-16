وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالاً إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:

- تفاصيل بكافة مشاركات شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC) مع أطراف أخرى خارج دولة الكويت مبيناً بها اسم المشروع وموقعه؟ الاسم الكامل للشريك؟ تكلفة المشاركة بالدولار الأمريكي؟ وضع المشاركة حتى تاريخه؟ تاريخ انتهاء المشاركة؟ النسبة التقريبية للعائد السنوي على الاستثمار؟

- مشاركة شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC) مع شركة بامبينا (Pembins) الكندية في منطقة ألبيرتا (Alberta) في غرب كندا لإنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبيلين، تزويدي بنسبة الإنجاز لهذا المشروع والتاريخ التقريبي للتشغيل؟