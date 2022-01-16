حلّ الليل في واشنطن وبقي عشرات الأشخاص المجهّزين بمناظير أو كاميرات يراقبون ويصوّرون ظهور طائر أخّاذ هو عبارة عن بومة ثلجية، حطّ قرب مبنى الكابيتول الأميركي آتياً من القطب الشمالي.

وشاع منذ أيام خبر وجود الطائر الآتي من بلاد الثلج والصقيع في المدينة الأميركية.

وما إن صرخ أحد هواة علم الطيور الحاضرين في الموقع "إنّها هنا!"، هرع آخرون متأبطين حاملات الكاميرات الثلاثية القوائم بحثاً عن زاوية أفضل لمراقبة البومة وتصويرها.

ووصفتها ميليا روز بأنّها "رائعة"، مشيرة إلى أنها تراقب الطيور "منذ مدة طويلة، لكنها المرة الأولى" ترى بومة ثلجية.

وتُعتبر مراقبة الطيور (بيرد ووتشينغ) نشاطاً شائعاً في الولايات المتحدة، وشكّل وجود هذه البومة الاستثنائية منذ أسبوع في قلب العاصمة الفدرالية، حدثاً لمحبّي هذا النوع من النشاطات.

- تنبيه عند رصد طائر نادر -وتابعت ميليا "من هنا يمكن رؤية مبنى الكابيتول... هذا التناقض بين الحياة البرية والمدينة لافت وخصوصاً في واشنطن حيث توجد معالم مهمة".

واستعانت ميليا وزوجها أليكس ابمربية أطفال ليتمكّنا من الحضور إلى الموقع مع منظارهما لمشاهدة البومة.

وعرفت ميليا بوصول هذا الطائر من خلال تطبيق "eBird"، وهي شبكة تواصلية تديرها مجموعة من هواة مراقبة الطيور الذين يُعلمون المتابعين عن رصد طيور نادرة, وقد سُجّلت 200 مليون عملية مراقبة عام 2021 في كل أنحاء العالم من 290 ألف مراقب.