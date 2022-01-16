قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن السماء ستشهد غدا /الإثنين/ ظاهرتين فلكيتين ،هما اكتمال (بدر يناير)، حيث يبلغ لمعانه 99.8 %، واقترانه مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم).

وأشار تادرس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إلى أن (بدر يناير) يعرف عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون (قمر الذئب) لأن في هذا الوقت من العام تجتمع الذئاب الجائعة وتعوي خارج بيوتها، كما يعرف هذا القمر أيضا باسم (القمر القديم) أو (بدر ما بعد عيد الميلاد).

وبالنسبة لاقتران القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم)، أوضح أنه سيمكن متابعة تلك الظاهرة الفلكية، حيث نراهما متجاورين في السماء مساء منذ دخول الليل وحتى ظهور شفق الصباح في اليوم التالي.

وكشف تادرس عن حدوث ظاهرة اقتران القمر مع خلية النحل بعد غد /الثلاثاء/، حيث يقترن القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل) في برج السرطان في ذلك اليوم، ونراهما متجاورين في السماء عند دخول الليل مباشرة وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي.

وأكد أن رؤية هذا المشهد تحتاج إلى استعمال نظارة معظمة أو تلسكوب صغير، حيث أن الحشد النجمي خلية النحل لا يرى بالعين المجردة.