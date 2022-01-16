رغم القيود الصحية المستمرة والضبابية السائدة، اختار المشاركون في أسبوع الموضة في باريس بصورة رئيسية تقديم عروضهم حضوريا، مع بثها مباشرة أو إرفاقها بعروض رقمية.

وقال باسكال موران من اتحاد الأزياء الراقية والموضة، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس أن أسبوع الموضة الباريسي الذي ينطلق الثلاثاء "يندرج جيدا في السياق الحالي".

وتعتزم حوالى ثلاثين علامة تجارية بينها "كوريج" و"إيسي مياكي"، تقديم عروض "فعلية" لكن بنمط أقل رسمية من عروض الأزياء التقليدية التي يُدعى إليها الصحافيون والشراة.

ومن بين 76 دارا مسجلة في الجدول الرسمي لعروض الأزياء الجاهزة الرجالية، تنفذ 17 عروضا حضورية في مقابل 6 في حزيران/يونيو الفائت رغم أن الوضع الوبائي كان أكثر ارتياحا حينها. ومن بين هذه الدور، "ديور" و"إيرميس" وريك أوينز و"واي/بروجكت"، إضافة إلى كنزو التي يقودها المدير الفني الجديد الياباني نيغو المعروف في أوساط مصممي بنمط أزياء الشارع (ستريت وير).