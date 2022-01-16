استأثرت لعبة "ووردل" على اهتمام عدد كبير من مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وسُجّل إقبال واسع عليها في الأسابيع الأخيرة، وهي تقوم على مبدأ بسيط، يتمثل في اكتشاف كلمة كل يوم من خمسة أحرف، وبحد أقصى هو ست محاولات.

وقالت سوزان دروبين (65 عاماً) التي تلعب "ووردل" يومياً إنها "رائعة "، ولاحظت في تصريح لوكالة فرانس برس أنها تجعل اللاعب "مدمناً عليها".

وتشرح المرأة المتقاعدة التي تعيش في ميريلاند على الساحل الشرقي للولايات المتحدة أن اللعبة "لا تستغرق الا بضع دقائق"، واصفة إياها بأنها "وسيلة تسلية ظريفة ومدتها قصيرة".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن عدد الذين يحاولون العثور على كلمة اليوم ارتفع من 90 شخصاً في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت إلى أكثر من 300 ألف بعد شهرين، في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري.

ويبدو مبدأ اللعبة سهلاً، ويتمثل في العثور على الكلمة الانسب المكونة من خمسة أحرف، في ست محاولات كحد أقصى. ويظهر كل حرف في مكانه الصحيح باللون الأخضر، وإذا كان الحرف في غير مكانه يظهر باللون الأصفر.

وينبغي على كل لاعب ايجاد كلمة واحدة يومياً، هي نفسها للجميع، وإذا أخفق في ذلك، لا يمكنه إعادة المحاولة إلا في اليوم التالي.

وما لبثت سوزان دروبين التي بدأت تلعب قبل أسابيع أن انضمت إلى الآلاف من هواة "ووردل" الذين ينشرون نتائجهم اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسم Wordle#، على شكل ستة خطوط يتضمن كل منها خمسة مربعات ملونة تبيّن عدد المحاولات التي قام بها اللاعب لفك اللغز