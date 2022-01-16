بدأ المخرج محمد سلامة، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "راجعين يا هوا"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني القادم 2022.

وقال سلامة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه بدأ تصوير المشاهد الأولى من المسلسل بمشاركة عدد من أبطاله، مضيفا أنه سيواصل التصوير بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، لينتهي من العمل كاملا قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وتابع سلامة أنه سيبدأ عمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأولى من المسلسل خلال منتصف شهر فبراير المقبل، لافتا إلى أن المسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

"راجعين ياهوا" بطولة خالد النبوي، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم، ومن إخراج محمد سلامة ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.