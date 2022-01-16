ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ممرضة في صقلية للاشتباه في تقديمها دليلا على أنها قامت بتطعيم أشخاص بينما لم تقم بتطعيمهم فعليا ضد كوفيد19-، في عملية تحايل تُقدم لأولئك الذين يعارضون التطعيم.

وتواجه الممرضة اتهامات بحقن زوجين يعارضان التطعيم، باستخدام الحقنة فقط دون استخدام القارورة التي تحتوي على اللقاح.

وشوهدت الممرضة في مقطع فيديو أمني وهي تفرغ حقنة كاملة في قطعة قماش، ثم تضع الحقنة في الجزء العلوي من ذراع شخص ما.

وكانت الشرطة ألقت القبض على ممرضة أخرى من نفس مركز التطعيم لتظاهرها بتطعيم 11 شخصا باستخدام طريقة مماثلة في كانون الأول/ديسمبر .2021

وذكرت الشرطة أن من بين الذين تم تطعيمهم بهذه الطريقة عضو بارز فى الحركة المحلية لمكافحة التطعيم.

وتواجه المرأتان تهمة سوء السلوك الرسمي وإصدار شهادات مزورة، من بين تهم أخرى.

وفي إيطاليا، يحصل الأشخاص الذين يتم تطعيمهم ضد كوفيد 19 على شهادة رقمية مطلوبة الآن للمشاركة في جزء كبير من الحياة العامة، بما في ذلك السفر بالحافلات أو الذهاب إلى المطاعم.